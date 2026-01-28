中日の新外国人ミゲル・サノー内野手が２８日、母国・ドミニカ共和国から中部国際空港に来日。同郷で、パドレスの強打者“タティス超え”の長打力で、井上竜を１５年ぶりのリーグ優勝に導くことを誓った。サノーは、２０１５年にツインズでメジャーデビューすると、同年は８０試合で１８本塁打を放った。１９年は自己最多３４発。２２年に左膝を負傷し、出場機会が激減した。昨年の大リーグ出場はなかったが、今オフはタティス