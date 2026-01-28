アイドルグループ・日向坂46が、25日にKアリーナ横浜にて開催された『LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE』にて初披露した、16thシングル表題曲「クリフハンガー」のライブ映像が、日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて公開された。【動画】期間限定！日向坂46「クリフハンガー」ライブ初披露映像きょう1月28日にリリースを迎えた記念として、サプライズ的に公開され、初披露ながらファンの熱狂が伝わるものとな