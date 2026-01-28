インド西部で、州政府の副首相らを乗せた小型機が墜落し、乗っていた5人全員が死亡しました。現地メディアによりますと、西部マハラシュトラ州のバラマティ空港で28日午前、小型機が着陸に失敗し炎上しました。小型機には州政府の副首相ら5人が乗っていましたが、全員の死亡が確認されたということです。副首相は地方の選挙集会に参加するため、州都のムンバイから移動している最中でした。墜落直前に、操縦士から「滑走路周辺の視