北海道むかわ町の山林に知人の男性の遺体を埋めて遺棄した罪に問われている男の裁判で、検察は男に拘禁刑３年を求刑しました。死体遺棄の罪に問われているのは、札幌市白石区の会社役員・大上文彦被告です。大上被告は２０２５年８月、むかわ町の山林に油圧ショベルで穴を掘り、知人の西村隆行さんの遺体を埋めて遺棄した罪に問われています。１月２８日の被告人質問で大上被告は、過去に西村さんや知人から危害を加えられていたと