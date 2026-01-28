中国メディアの参考消息は27日、韓国のKF-21が欧米の戦闘機の有力なライバルになるとするドイツメディア、ミュンヘナー・メルクーアの記事を紹介した。記事はまず、韓国航空宇宙産業（KAI）のKF-21「ボラメ」の初の量産機が年内に納入される予定で、国内外で注目されているとし、北大西洋条約機構（NATO）加盟国も発注を検討していることは、韓国の技術移転が国際的に認められていることを示していると伝えた。記事によると、KF-21