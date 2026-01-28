読売新聞社が２７、２８の両日に実施した衆院選の序盤情勢調査で、今回の選挙に「関心がある」と答えた人は、「大いにある」と「多少はある」を合わせて計８８％に上った。調査方法が異なるため、単純に比較はできないが、前回２０２４年の衆院選時の調査では、「関心がある」は８７％だった。小選挙区選の投票率は５３・８５％。今回調査で「関心がある」と回答した人を年代別にみると、１８〜３９歳の若年層が８４％、４０