京都FW原大智（26）がドイツ1部ザンクトパウリへ電撃移籍することが28日までに濃厚となった。クラブはこの日、「海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱」と発表。複数の関係者によると交渉は最終段階で、原はすでに離日しているという。25年で契約が切れる原は今冬、国内外複数クラブから注目を浴びていた。その中で国内移籍を封印。海外移籍一本に絞っていたが、主な欧州各国の移籍市場が閉まる直前