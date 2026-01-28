Image:Shutterstock ECの巨人と言われたAmazon。その力をリアル店舗で発揮することは叶いませんでした。米Amazonが、アメリカ現地時間27日（火）にブログを更新。Amazonのスーパーマーケット「Amazon Fresh」、自動化コンビニの「Amazon Go」を閉店することを発表しました。現在、アメリカにある58店舗の「Amazon Fresh」、14店舗の「Amazon Go」はすべて閉店されます（※米報道によれば、そ