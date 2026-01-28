INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT グローバルボーイズグループ“INI”が28日、売上120万枚を達成したWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』のリリースイベント“NEW YEAR SHOWCASE”を開催し、8TH SINGLE 『PULSE(パルス)』を4月22日にリリースすることを発表した。シングルの詳細は後日発表する。【動画】INI『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』予告編さらに、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ