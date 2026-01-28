１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２８日、都内で「“ＴＨＥＷＩＮＴＥＲＭＡＧＩＣ”ＮＥＷＹＥＡＲＳＨＯＷＣＡＳＥ」を行った。昨年１１月に発売し、８作連続ハーフミリオンを達成したシングルのショーケース。田島将吾は「今年初めてということで、皆さんに本当に会いたかったです。今日は楽しんでいきましょう」とあいさつ。タイトル曲「Ｐｒｅｓｅｎｔ」や木村柾哉主演映画「ロマンティック・キラ