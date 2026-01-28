俳優の柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）の第4話（2月4日放送）に出演する。主人公・土田文菜（杉咲）の元恋人を演じる。【場面写真】元カップルを演じる杉咲花＆柳俊太郎本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで送る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜がこれまでに経験して