女子プロテニスプレーヤーとして活躍する園田彩乃が、自身のSNSで披露した私服姿が大きな反響を呼んでいる。茶系のワントーンでまとめた冬のコーディネートを公開し、ハッシュタグには「#uggブーツ」「#あったかい」「#最強」と添えてお気に入りのアイテムを紹介。コート上で見せる凛とした表情とは対照的に、洗練された大人のカジュアルスタイルを披露した。アスリートならではの引き締まったボディラインと高いファッションセン