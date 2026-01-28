スイス代表FWアリーシャ・レーマンが、レスター・シティの一員として待望のイングランド復帰を果たした。先日行われたWSLのウェストハム戦で、加入発表から間もない同選手は64分から途中出場。イタリアのコモからの電撃移籍後、即座にピッチへ送り出されたが、試合は1-2で敗れ、デビュー戦はほろ苦い結果となった。『Mirror』が伝えている。ウェストハムやアストン・ヴィラで名を知られたレーマンだが、直近のイタリア生活は決して