伊藤沙莉が主演を務め、日本中を熱狂させたNHK連続テレビ小説『虎に翼』。放送終了後も根強いファンに愛され続ける本作が、2027年に完全オリジナルストーリーで映画化されることが決定した。 参考：脚本家・吉田恵里香が『虎に翼』に込めた願い憲法第14条は「私たちにとってもすごく大事」 連続テレビ小説からの映画化は『すずらん』以来27年ぶりであり、ドラマから主演キャストが続投しての映画化は史上初と