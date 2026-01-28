元バレーボール界のスターで、現在はモデルとして世界的な人気を誇るケイラ・シモンズさん（30）が、自身のInstagramで披露した大胆なビキニ姿が大きな反響を呼んでいる。水色のビキニに身を包んだショットを公開。かつてマーシャル大学のエースとしてコートを沸かせた面影を残す完璧なプロポーションに、ファンからは「君がいれば曇り空なんて関係ない」「まさに至高の美しさだ」と称賛の声が相次いでいる。競技生活に区切りをつ