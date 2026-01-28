金融庁が、28日までにプルデンシャル生命への立ち入り検査を開始したことが関係者への取材でわかりました。プルデンシャル生命は、107人の社員や元社員がウソの投資話を持ちかけるなどして、顧客500人以上から31億円あまりを不適切に受け取っていたことが明らかになっています。金融庁は立ち入り検査などを通じ原因や経営管理体制の問題点を究明した上で、行政処分も検討していくとみられます。