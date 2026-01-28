中日の新外国人、アルベルト・アブレウ投手が２８日、母国・ドミニカ共和国から中部国際空港に来日した。同便で新助っ人のミゲル・サノー内野手も来日。時間差で中部国際空港に到着したマラーとも笑顔で握手を交わした。球団は、守護神・松山につなぐセットアッパーとして期待しているが、チーム事情で先発起用の可能性もある。２年ぶりの日本球界復帰に「チームの役に立つために来た。（先発でも中継ぎも）両方やれる」と力を