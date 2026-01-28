2.5次元アイドルグループ・クロノヴァが24日、グループ初となるツアー『Chrono▷◀Reverse 1st Live Tour「Rise of Re:Virth」』の開催決定と、2nd Album『Rise of Re:Virth』の発売を発表しました。クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。それから1年とたたずKT Zepp Yokohamaで1stワンマンライブを開催し、目標に掲げるさ