【ベルリン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は28日、2025年の国際移籍に関するデータを公表し、男子の移籍金総額は130億8千万ドル（約1兆9882億円）に上った。100億ドルを突破したのは初。女子も移籍金総額2860万ドルで、過去最高となった。アマチュアを含めた男女の移籍総数は史上最多の8万6158件だった。男子のプロ選手の移籍に関し、国・地域別で支払った移籍金の最多はイングランドの38億2千万ドルで、受け取った額も17億7