俳優の本郷奏多さん（35）が『キングダム×（駆ける）佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜』オープニングセレモニーに登壇。映画『キングダム』にも出演し、『キングダム』ファンを公言する本郷さんが、『佐賀キングダム空港』に興奮しました。今回のコラボは、佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト『サガプライズ！』の一環として行われ、『キングダム』の原作者・原泰久さんが佐賀県出身であることから実現しました