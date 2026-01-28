中国国際貿易促進委員会（CCPIT）は1月28日の定例記者会見で、間もなく発表される「2025年中国企業の対外投資現状および意向調査報告」を紹介しました。同報告によると、2025年の中国企業の対外投資は安定した発展を示し、調査対象企業の8割近くが対外投資を拡大あるいは維持する意向を示し、9割近くが中国の対外投資の見通しについて比較的楽観的な見方を示しました。調査対象企業の6割は対外投資の利益率が上昇または横ばいと回