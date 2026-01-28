パ・リーグ3連覇を目指すソフトバンクは28日、今季のスローガン「全新（ゼンシン）」を発表した。昨季は5年ぶりの日本一に輝いたチームを一度壊す新たなチャレンジを表現。スローガンのロゴでは3本の矢印で3連覇への決意を示した。みずほペイペイドームで披露した小久保裕紀監督（54）は「同じことをやっても勝てない。新しいチームをつくるという思いの全新。新たに前に進んでいくという前進。ファンのために全身全霊で戦うと