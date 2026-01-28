日本付近29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5500メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、中越と上越では山沿い中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります ■雪の予想 【24時間予想最大降雪量(～29日午後6時)】下越平地10センチ