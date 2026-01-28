2.5次元アイドルグループ・いれいすの悠佑さんが25日、東京・豊洲PITにて二度目となるワンマンライブ『悠佑 2ndワンマンライブ -獅子咆天-』を開催。ただの“歌い手”ではない、“ロックシンガー・悠佑”としての覚悟を鮮烈に示すステージとなりました。1月7日にリリースされた2ndソロアルバム『FREEDOM』に込めた「音楽に勝負をかける覚悟」を、生命力のほとばしるパフォーマンスでまざまざと提示。温度や手触りを感じるバイタリ