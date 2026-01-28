決議案の提案理由を説明する自民党の関勝則団長（右前）。左前は山中市長＝２８日、横浜市会議事堂横浜市の山中竹春市長にパワーハラスメントや人権侵害を疑われる言動があったと市人事部長が告発した問題を巡り、横浜市会は２８日の定例会本会議で、第三者的な組織による調査などを求める決議案を全会一致で可決した。関係者によると、市は第三者委員会を設置する方向。決議は「（山中市長と人事部長の）双方の主張に隔たりが