ソフトバンクの王貞治球団会長（８５）が２８日、福岡市内のホテルで「プレイボールミーティング」（旧監督・コーチ会議）に出席し、今年初めて公の場に姿を現した。年始めの球団行事は「ちょっとねインフルエンザになってね」と欠席したが、体調は回復し、この日は元気な姿を見せた。ミーティングでは鷹の育成方針を改めて確認。王会長は「特化していることがあったらそれを伸ばそうと。野球選手は（選手寿命が）短いからね、