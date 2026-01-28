第68回ブルーリボン賞の各賞が発表され、映画『国宝』（全国東宝系にて公開中）が作品賞に決定しました。映画『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。1月25日時点で興行収入195億円を突破しています。（配給会社発表）今回の受賞で李相日監督は、映画『フラガール』（2006年度）以来19年ぶり、2度目の作品賞受賞となります。■各賞受賞者・受賞作品が決定外国