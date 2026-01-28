佐賀県伊万里市の病院駐車場で2011年、指定暴力団九州誠道会（福岡県大牟田市、現・浪川会）の関係者が銃撃され2人が死傷した事件で、福岡、佐賀、熊本、長崎の4県警合同捜査本部が殺人容疑で、指定暴力団道仁会（福岡県久留米市）の理事長だった坂本康弘被告（70）＝別の殺人罪などで公判中＝を逮捕する方針を固めたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。当時、両会は抗争状態だった。合同捜査本部は、坂本被告が襲撃を