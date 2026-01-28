期日前投票で１票を投じる有権者（右）＝２８日、横浜市旭区役所衆院選（来月８日投開票）の期日前投票が２８日、県内全３３市町村で始まった。役所や商業施設などに順次開設され、計１７１カ所で投票できる予定だ。期日前投票は投開票日に仕事や旅行などの都合で投票できない人が対象で、投票率を上げるため２００３年から導入された。各市町村に１カ所以上設けられ、投票時間は基本的に午前８時半〜午後８時まで。県内最多