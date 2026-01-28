フリーの石井亮次アナウンサーが２８日、大阪市中央区の朝日生命ホールで開催されたピン芸人ＮＯ１を決める賞レース「Ｒ―１グランプリ２０２６」の準々決勝に出場。多くのプロの芸人たちの応援を背に舞台に立ったことを明かした。４分のネタでお笑いファンを爆笑させるや否や、報道陣の囲み取材に応じた“国民的昼の顔”。ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分、ＣＢＣテレビ制作