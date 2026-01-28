元アパレル店員のHカップグラビアアイドル天野ちよ（31）が28日までにインスタグラムを更新し、豊満ボディー写真を公開している。「『アマテラス』まだ見てない人は是非」と発売中のデジタル写真集をアピール。これに合わせて、直立の白ビキニ写真をアップしている。ビキニで覆い隠せない92センチの豊かなバストが印象的。ファンやフォロワーからは「白の女王」「たまらんわ〜」「真冬にする格好じゃない(笑)」などのコメントが寄