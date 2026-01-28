EXILE AKIRAさんが27日、『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』ラインナップ発表会に出席。後輩のキラキラオーラに思わずタジタジになりました。AKIRAさんは、「HiGH&LOWの深みとか幅の広さみたいなものを改めてこういう機会に感じますよね」と話しました。『HiGH&LOW』は、男たちの闘いと友情を描くこのシリーズ。これまでにドラマ4本、映画7本が制作されたほか、舞台やライブなど多くのメディアで作品が展開されてきま