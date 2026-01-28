ENEOS Powerは1月28日より、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の「新生活乗り換えキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間中の新規申し込み者を対象に、電気料金を12カ月間で最大6,000円、ガス料金を12カ月間で最大3,000円割引する。キャンペーン期間は4月22日まで。新生活乗り換えキャンペーン○でんき／都市ガスの両方を新規で申し込むとデジタルギフトをもらえるチャンス！このキャンペーンは、「ENEOSでんき」と「ENEOS