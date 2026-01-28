東京大学大学院の元教授らが、共同研究をめぐり民間業者から風俗店や飲食店などで高額な接待を受けていたとされる汚職事件で、東京大学は1月28日、安田講堂で記者会見を開いた。外部の弁護士による調査の結果、大学の倫理規定に違反する不適切な行為があったと認定したことを明らかにした。藤井輝夫総長は「社会の信頼を著しく損ねた」と謝罪。発覚のきっかけは、当事者からの内部通報であり、大学組織として見抜くことはできなか