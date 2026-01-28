◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセンカペラＳ８着からここに臨むチカッパ（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父リアルスティール）は、坂路でしっかりと追われて５２秒１―１２秒６をマークした。追い切りではあまり動かない馬だが、迫力のある動きで順調な仕上がりをみせた。中竹調教師は「（動きは）いつも通りですね。順調に来ています」とうなずいた。