船を日常の足として活用してもらおうと、三井不動産が4月に都内で就航する電動の旅客船を公開しました。三井不動産は、4月から豊洲と日本橋をおよそ20分で結ぶ定期船を1日およそ30便、運航します。船は電動で、船内では電源やWi-Fiが使え、仕事をしながら通勤できます。また、静かで振動が少ないので子ども連れの観光や、買い物などの日常の移動手段としての利用拡大も目指しています。将来は、再開発が進む築地や羽田空港と結ぶこ