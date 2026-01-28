Z世代から圧倒的な支持を集めるモデル・タレント伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』から、待望の新作ランジェリーが登場。2026年1月8日(木)19時より、公式オンラインストアにて販売がスタートしました。繊細なディテールと計算された“あざとさ”を詰め込んだ新作は、身に纏うだけで気分が高まるロマンティックな仕上がり♡大人可愛いを叶えたい女性必見