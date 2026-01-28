1月28日の新潟県内は、時折雪がちらつく程度で、日中は山沿いも含めドカドカと降る雪ではありませんでした。29日から強い寒気が入ってきて30日にかけては平地でも大雪となる所があります。石黒菖気象予報士の解説です。 まず29日は北寄りの風と、南から吹き出す風がぶつかることで、上越から中越にかけては局地的な前線が発生します。この影響で上越や中越では山沿いに加え、平地・海沿いなどでも雪が強まり、短時間で積雪が増え