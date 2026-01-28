1月27日に公示された衆院選。新潟1区から立候補した自民党・内山航候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 皆さんおはようございます。衆議院議員候補、内山航でございます。まずは、本当に時間がない中でここまで第一声にこぎつけられた事務所スタッフ、選対の皆さん、ボランティアの皆さん、そして今日ここにお集まりいただいた皆さん本当にありがとうございます。皆さんのおかげ