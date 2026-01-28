1月27日に公示された衆院選。新潟1区から立候補した参政党・小池幸夫候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 おはようございます。参政党新潟第1区小池幸夫です。きょうから選挙戦始まりますので、短い12日間ですけど、精一杯雪が降っても雨が降っても風が吹いても最後まで一生懸命訴えていきたいと思いますので、12日間最後までよろしくお願いします。新潟1区候補者が、5名出まし