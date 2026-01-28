1月27日に公示された衆院選。新潟1区から立候補した日本共産党・中村岳夫候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。 お集まりの皆さん、おはようございます。ただいまご紹介に預かりました日本共産党の中村岳夫です。ここ新潟1区から衆議院に挑戦させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆さん外大変寒いです。外が寒いのは冬のせいです。では懐が寒いのは何のせ