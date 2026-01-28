2024年、新潟市の住宅で男性を殺害し、その遺体を遺棄した罪などに問われている男の判決公判が28日、新潟地裁で開かれました。 殺人や死体遺棄など4つの罪に問われているのは住居不定・元リフォーム業の小山大輔被告(34)です。起訴状などによりますと、小山被告は2024年10月、新潟市の住宅でこの家に住む小杉英雄さん(78)の首を締め付けて殺害し、遺体を聖籠町の空き家に遺棄した罪などに問われています。初公判で起訴内容