2026Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬28Æü¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¶­¤ä¡¢CM¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È¡û¡û¥¹¥®¤Ê°ìÌÌ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â50¼þÇ¯¡£50¼þÇ¯¡©¡×¤È¤¤¤¤´Ö°ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã