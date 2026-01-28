ジェイコム東京（J:COM）は、墨田区のものづくり技術や職人の素顔を紹介する特別番組「職人の哲学」を、2月1日21時からコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」（地上デジタル11ch）で放送する。タレントの眞鍋かをりさんとフリーアナウンサーの松井康真さんをMCに迎え、町工場を舞台に職人の技術やものづくりへの想いに迫る。松井康真さん（左）と眞鍋かをりさん（右）○眞鍋さんが溶接や組み立てにも挑戦！この番組は、東京商