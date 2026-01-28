東京・池袋の池袋サンシャインシティにある体験型施設「ちいかわパーク」にて、2月6日より同施設の限定グッズ「ちいかわパーク ラッコの剣みたいなショルダーポーチ」(5,500円)を発売する。討伐の上位ランカー「ラッコ」が常に背負っている剣にそっくりなデザインのショルダーポーチで、ふわふわ素材の剣と、背負うためのカバーがセットになったアイテム。剣のグリップにはラッコの顔が描かれている。サイズは約H600×W90×D65mm。