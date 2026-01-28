ドル円１５２．４５近辺、ユーロドル１．１９８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、やや円買いの動きがみられるものの、値幅は小さく落ち着いた展開となっている。ドル円は152円台半ばでの揉み合い。ユーロドルは1.1980付近、ユーロ円は182.60台で推移している。本日は、これまでのところ急速な円買いの動きなどはみられていない。 USD/JPY152.45EUR/USD1.1980EUR/JPY182.60