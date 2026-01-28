◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン２連勝中のインユアパレス（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父パレスマリス）は、朝一番の坂路で５２秒６、ラスト１ハロンはこの日の最速タイとなる１１秒７をマークした。北村助手は「先週、先々週は併せてしっかりとやっている。今朝は馬なりで、しまいだけという感じ。この時計でもしっかりと走れていたね」と納得し