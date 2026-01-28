 ¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó 0¡Ý2 ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î28Æü¡¿¥ô¥§¡¼¥¶¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¡¤ó¥¢¥·¥¹¥È¡×¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÎDF¿û¸¶Í³Àª¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â»²²Ã¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËVAR¤ÎÈ½Äê¤Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¸¸¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö1·î28Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤