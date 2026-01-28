新しく引っ越した街で、優しそうなママ友と出会えて嬉しい気持ちでいっぱいでした。しかし、なぜか自分だけが誘われない集まりがあることに気づきます。笑顔の裏で何かが起きているのでしょうか？これは単なる偶然なのか、それとも意図的な距離なのか…。＞＞ 【まんが】ママ友いじめは突然に(ウーマンエキサイト編集部)