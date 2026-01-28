衆院解散から公示まで４日間の超短期決戦となった影響で、自治体の投票所入場券発送が遅れている。２８日には全国で期日前投票が始まったが、入場券を持たず本人確認のみで投票できる「手ぶら投票」が各地で行われた。「入場券がないと投票できない」との誤解が広がれば投票率低下を招きかねず、各選挙管理委員会は手ぶら投票の周知に努めている。今回、多くの自治体が、高市首相の解散表明の動向を見極めながら選挙準備に入っ